Les supporters de Liverpool ont effectué une minute d'applaudissements en l'honneur du joueur de Manchester United Cristiano Ronaldo, absent du match en retard de la 30e journée de Premier League mardi, après le décès d'un de ses jumeaux nouveaux-nés.

Lors de la 7e minute, comme le numéro du maillot de la superstar portugaise, les spectateurs d'Anfield se sont levés et ont applaudi, alors que le Kop entonnait l'hymne des Reds "You'll Never Walk Alone" (tu ne marcheras jamais seul).