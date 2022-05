Les supporters de Liverpool mettent déjà l'ambiance.... Sur le ferry !

La finale de la Champions League c’est déjà demain. Le Stade de France accueille le club anglais Liverpool qui essayera de prendre sa revanche sur les Espagnols du Real Madrid. Et à un peu plus de 24 heures du coup d’envois, les supporters sont déjà chauds chauds chauds.

Pour rejoindre le Parc des Princes, c’est un véritable périple depuis l’Espagne ou depuis l’Angleterre. Et pour venir d’outre-Manche et découvrir du pays, quoi de mieux que le ferry ? C’est le moyen de transport que pas mal de supporters des Reds ont privilégié et ils ne se sont pas faits discrets. Sous un ciel dégagé, avec le paysage montagneux en fond et quelques bières ouvertes, les fans profitent de leur voyage pour répéter leurs chants et se préparer à la performance du lendemain.