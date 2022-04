Les supporters de la flèche wallonne de retour : le Mur de Huy a vibré

Soleil, ambiance, spectacle… Tous les ingrédients étaient réunis pour attirer la foule ce mercredi à la flèche wallonne et au sommet du Mur de Huy. Le public a fait son grand retour autour de cette classique ardennaise remportée par Dylan Teuns, après deux années à huis clos à cause de la pandémie de Covid 19.

Une ambiance assourdissante accompagne le passage des coureurs. Le peloton monte le Mur pour la première fois et les supporters sont déchaînés. Voilà deux ans qu’ils attendaient ce moment " on est venu rien que pour ça " confie une spectatrice originaire de Tournai. Plus loin, un supporter français nous parle de la " ferveur comme les Belges savent le faire ", un autre spectateur évoque le bonheur de retrouver cette ambiance " c’est la fête, tout le monde est là. On croise aussi des gens qui n’aiment pas le vélo. On adore cette ambiance".

Une tablette, un baffle et les saucisses, on a tout pour suivre la course

A 300 mètres de l’arrivée, un groupe d’ami cuit des saucisses et suit la course sur une tablette fixée à une barrière " on regarde quand même la course, on vient quand même pour ça et pour l’ambiance. On est entre copains et il fait beau, c’est parfait ". Le groupe sera d’ailleurs l’un des plus bruyants au moment où le peloton franchit une nouvelle fois le Mur.

Le Mur de Huy, ce sont aussi des riverains. L’an dernier, ils étaient les seuls à assister aux ascensions de ce monument du cyclisme. Cette année, le retour du public les réjouit " ça manquait largement. Voir le public revenir et consommer dans les magasins, c’est bien " confie Jean-Michel.

Le Mur : 1 km 300 avec un passage à 26%

Ce mercredi, il y a aussi des spectateurs qui découvrent le Mur et son profil escarpé qui fait souffrir les mollets les plus affûtés " On ne peut se rendre compte du dénivelé et de l’inclinaison qu’une fois sur place " avoue Michel. Des supporters n’ont pas eu froid aux yeux et sont venus à vélo " je l’ai montée deux fois " clame fièrement un supporter allemand venu de Stuttgart avec son fils " c’est difficile, je pense même que c’est plus dur que la Redoute (ndlr. côte mythique de Liège-Bastogne-Liège) " ajoute-t-il. Il faut reconnaître que le Mur de Huy, c’est 1km300 avec une pente moyenne de 9,6% et un passage à plus de 26%.

Ce mercredi, plusieurs milliers de personnes ont ainsi fait vibrer cette côte. Certains ont déjà indiqué qu’ils seraient au rendez-vous dimanche pour Liège-Bastogne-Liège. Certains iront dans la Redoute, repeinte entièrement pour la dernière Doyenne de l’enfant du pays : Philippe Gilbert.