Les supporters de l’UR Namur expriment leur ras-le-bol et arrivent en train dans leur "nouveau" stade, comme s’ils jouaient à l’extérieur

Des supporters ont donc décidé de se donner rendez-vous à la gare de Namur pour marquer le coup. Ils ont pris le train de 13h52 pour quatre minutes exactement, le temps de traverser la Meuse. Tout un symbole. "On prend le train quand on va en déplacement, détaille Tom. Pour nous, c’est comme si on partait en déplacement parce que notre stade il doit être à Namur centre, pas de l’autre côté de la rive. Donc même si on joue ici un an voire plus, on veut montrer que ce ne sera pas notre stade définitif ".