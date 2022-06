Les supporters d’Anderlecht mitigés au sujet de Mazzu : "Il devra faire de très belles choses pour faire oublier Vincent"

"Je suis triste pour l’Union, ils perdent un grand entraîneur", commence Georges, "quelqu’un d’expérimenté, ce que nous n’avons pas depuis trois ans au Sporting. On a souvent confondu Kompany joueur, icône du club avec Kompany entraîneur, qui avait encore pas mal de choses à apprendre, et qui pensait maîtriser le métier d’entraîneur parce qu’il a été un grand joueur et qu’il a été entraîné par un très grand coach à Manchester City."

Un moment a interpellé Georges cette saison : "Quand je pense qu’on est ridiculisé quatre fois par l’Union, Mazzu nous donne une leçon tactique, et les supporters acclament Kompany après le dernier match. Je ne suis pas pour siffler les entraîneurs et je ne le fais pas, mais de là à l’applaudir après une quatrième défaite face au même club."

Georges n’étant pas le plus grand fan du profil de Vincent Kompany, il est heureux de l’arrivée de Mazzu : "L’arrivée de Mazzu me soulage. Et je ne comprends pas pourquoi il y a tant de problèmes à ce sujet sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas parce que c’était un peu compliqué pour lui à Genk que ça ne marchera pas à Anderlecht. Je pense que si on avait eu Mazzu cette année, on aurait peut-être bien terminé deuxième."

Le supporter explique sa pensée : "On a un noyau qui n’est pas super fort en comparaison avec les années Vanden Stock, il fallait un entraîneur expérimenté, avec des plans B, le sens tactique, ce qui manquait avec Vincent."

La maîtrise de la langue néerlandais a peut-être aussi son importance dans les débats actuels selon Georges : "Quand il est arrivé à Genk, il n’était pas forcément prêt. Il y avait aussi le problème de la langue… J’espère me tromper, mais Anderlecht est quand même un club fort néerlandophone, et voir tout un staff francophone débarquer peut être que ça gêne un peu aux entournures."

Georges de conclure : "Je pense qu’il faut donner les clés de l’équipe à quelqu’un qui les mérite, et c’est son cas !"