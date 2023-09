Les supporters absents lors du derby RWDM – Union SG ? "On comprend mais on a aussi besoin d’eux", affirme Caçapa

Les suppporters attendaient ça depuis des années, ils sont déçus. On le comprend

Un spectacle auquel les supporters molenbeekois et unionistes risquent de ne pas assister. Contrariés par l’horaire de début de match (18h30) et surtout par l’intransigeance de la fédération pour le maintien de cet horaire, les supporters des deux factions ont menacé une désertion partielle (grève d’une mi-temps) voire entière de la rencontre.

"Je comprends la frustration de nos supporters", assure Caçapa qui espère tout de même avoir du soutien pendant la rencontre. "L’horaire n’est pas idéal mais maintenant c’est acté, on doit jouer à 18h30. J’aimerais donc que nos supporters soient là pour nous soutenir. J’aimerais qu’ils fassent du bruit derrière nous, comme ils l’ont fait depuis le début de la saison, car on aura besoin d’eux du début jusqu’à la fin."

Même son de cloche du côté de Florian Le Joncour, défenseur français qui dispute sa 4e saison avec les Molenbeekois. "C’est vrai que c’est particulier comme horaire. On a été surpris. Mais on ne peut pas changer l’heure. On se concentre donc pour être prêt au coup d’envoi. J’espère que le stade sera plein et que tout le monde pourra être là à temps. J’espère que tous ceux qui attendent ce match, pourront être présents. Je comprends le mécontentement des supporters. Ils attendent ce match depuis plusieurs années. On comprend tous qu’ils soient déçus. Mais on n’a pas envie qu’ils ne soient pas là. On préfère au contraire les avoir à nos côtés et avoir leur soutien dès le début de la rencontre."