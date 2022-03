Les supermarchés pourraient-ils renoncer aux promos ?

Réductions, pourcentages, 1+1 gratis, l'avenir de toutes ces promotions est-il aujourd'hui menacé ? Pour répondre à la question, Pigeons a tenté de faire le tour des grandes enseignes de supermarchés, mais notre demande d'interviews n'a pas connu beaucoup de succès. Chez Carrefour, pas de réponse, chez Intermarché non plus. Pour parler "promos", c'est d'abord chez Aldi qu'on a nous a répondu. Ici, pas de danger de les voir disparaître. Comme le détaille Jason Sevestre, porte-parole de la chaîne de magasins: "Chez Aldi, on a une trentaine de promotions par semaine en termes de prix. S'ajoutant à cela, bien évidemment, tout ce qui est nourriture. Je pense à six promos sur tout ce qui est fruits et légumes. Egalement sur la viande et sur les pains et viennoiseries. Je pense qu'en ces temps, il est plus qu'important de les maintenir."

Et les échos sont les mêmes, chez Lidl, Delhaize, et Colruyt: ils ont répondu, par écrit, que les promotions sont décidées en accord avec les fournisseurs et elles ne sont pas remises en question actuellement. Pareil chez Cora, il n'y a pas de restriction aux promotions en ce moment, même si on reste prudent. Luc Janssens, directeur du Cora de Hornu, certifie: "Nous faisons très attention à éviter les articles qui sont annoncés rupturiels aujourd'hui. Certaines huiles, des farines."

En tous cas, quand on feuilette aujourd'hui tous les folders de la grande distribution, aucun doute: les promotions sont toujours bel et bien présentes et nombreuses.