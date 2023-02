Les supermarchés britanniques doivent s’expliquer sur la pénurie de fruits et de légumes

Le ministre britannique compétent pour l’Alimentation, Mark Spencer, a rappelé à l’ordre les patrons de supermarchés lundi, leur demandant d’expliquer ce qu’ils font pour résoudre les pénuries actuelles de fruits et légumes dans les rayons.

Plusieurs supermarchés sont en effet confrontés à des étalages vides dans leurs rayons fruits et légumes et limitent le nombre d’articles que les clients peuvent emporter chez eux.

Cela concerne les tomates, les poivrons et les concombres. Ces pénuries sont en partie dues au mauvais temps qui sévit en Afrique du Nord, ont expliqué les entreprises de grande distribution concernées. Le ministre souhaite à présent savoir comment les supermarchés entendent traiter ce problème et comment éviter qu’il ne se répète à l’avenir. D’après le secteur, l’approvisionnement devrait revenir à la normale dans les jours et semaines à venir. La semaine dernière, le ministre britannique de l’Environnement avait appelé les consommateurs à consommer davantage de navets, un légume de saison cultivé localement.