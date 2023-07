"Les supermarchés affrontent leur pire situation depuis trois décennies", s'alarme Comeos

Les supermarchés belges sont confrontés à leur situation la plus difficile de ces 30 dernières années, avec des marges tombées à un niveau historiquement bas, a réagi mercredi la fédération du commerce Comeos, après l'enquête relayée mercredi par Testachats. Celle-ci fait état d'une inflation persistante au sein du secteur de la distribution alimentaire.

Selon l'organisation de protection des consommateurs, l'inflation alimentaire stagnait encore à 17% en juin. Testachats a donc alerté l'Autorité de la concurrence (ABC) afin qu'elle enquête sur la question de la "greedflation", soit l'inflation causée par l'augmentation des profits. Malgré la baisse des prix des matières premières, l'organisme constate que les baisses de prix sont aux abonnées absentes dans les supermarchés.

Dans une réaction, Comeos estime que les supermarchés constituent le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Les marges se sont tassées à 1,29% au sein du secteur, ce qui signifie "qu'un supermarché ne conserve que 1,29 euro sur un caddie d'une valeur de 100 euros".

Comeos affirme également que les changements de prix ne sont pas uniquement déterminés par les coûts des matières premières. "Les coûts d'achat et de transport, les salaires, les emballages, les loyers, l'énergie et les taxes augmentent également les coûts des produits de supermarchés." De plus, selon la fédération, les prix auraient connu une hausse encore plus conséquente si les supermarchés n'avaient pas réduit leurs marges et négocié de meilleures conditions avec les producteurs.