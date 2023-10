Les Super Nanas, dessin animé résolument féministe, fête ses 25 ans

25 ans déjà que Les Super Nanas ont débarqué sur nos écrans. Trois nanas dotées de superpouvoirs qui n’ont rien à envier à l’actuel Pat’Patrouille ! On vous explique pourquoi.

Pour les enfants ayant grandi dans les années 1990 et 2000, Les Super Nanas font partie des dessins animés qu’ils ont regardés le matin en attendant que les parents émergent de leur grasse matinée. Les Super Nanas, c’est une série de dessins animés créée par Craig McCracken en 1998 avec trois personnages féminins, qu’on peut clairement appeler des super-héroïnes. Belle, Bulle et Rebelle – aka Blossom, Bubbles et Buttercup dans la version anglaise – sont trois sœurs vivant une vie de jeunes filles plus ou moins normale, quand elles ne se transforment pas en combattantes hors pair grâce à leurs superpouvoirs acquis par accident lors de leur création par le professeur Utonium.

Mais si on regarde le look de ces 3 héroïnes, on se rend vite compte qu’il est assez sommaire et peu réaliste : elles ont d’énormes têtes, bien trop grosses pour leur corps, de très grands yeux, et pas de nez, pas de doigts ni d’oreilles. Sans présumer de la volonté de leur créateur, on peut imaginer que l’apparence plus symbolique que réaliste des sœurs aura au moins permis à une génération d’enfants de s’identifier plus facilement aux personnages.