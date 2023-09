Les Super Nanas débarquent en télé : "C’est important d’avoir une émission avec uniquement des femmes autour de la table"

Cette semaine, les Super Nanas nous parleront entre autres de Louise De Savoie, la mère de François Ier, d’activités extrascolaires et d’œnologie, mais également de la barbe, de plus en plus en vogue chez les hommes de 25 à 35 ans, et des cours d’éducation sexuelle qui ont fait les gros titres de l’actualité de ces derniers jours. Autant de sujets que les quatre présentatrices aborderont sans détour, avec décontraction et bienveillance. "C’est une bande de copines sans filtre, sans filet. On dit vraiment tout", résume Ophélie Fontana. Et Sara De Paduwa renchérit :

On a chacune un avis assez tranché et on le donne. On le livre sans langue de bois, et c’est ça qui fait le piment de Super Nanas.