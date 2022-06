Les super-héros ont-ils une religion ?

Sur TikTok, les utilisateurs se sont également intéressés à la discussion en apportant leurs connaissances. C'est notamment le cas du compte Skript, qui a rappelé que la religion avait toujours été présente dans les comics : "La religion a toujours existé dans les comics. Superman en est le premier exemple en étant le parfait miroir de ce qu'était Moïse". Ce dernier se pose la juste question : "Pourquoi une héroïne de Marvel ne pourrai-elle pas être musulmane ?".

L'actrice Iman Vellani, qui incarne Kamala Khan alias Miss Marvel, avait souligné à Variety l'importance de la représentation pour la communauté musulmane, sans pour autant en faire une généralité. "C'est ce que je continue à me dire. Je n'ai pas vraiment besoin de faire des pieds et des mains pour défendre la représentation des musulmans et des Pakistanais. [...] C'est l'histoire d'une seule fille. Nous ne pouvons pas représenter les deux milliards de musulmans et d'Asiatiques du Sud. Mais c'est définitivement un bon début."