Les "sunday scaries" : l'insomnie du dimanche soir causée par une nouvelle semaine de travail.

Le week-end pointe à peine le bout de son nez mais vous pensez déjà au dimanche soir et à l’appréhension de ré-attaquer le lundi matin… Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous souffrez peut-être de ce que les Américains appellent les "Sunday scaries". Concrètement, cette expression désigne une difficulté accrue à s’endormir et/ou à se procurer un sommeil de qualité le dimanche soir, à la simple idée du travail qui nous attend le lundi matin. Un phénomène plus que jamais d’actualité à une époque où les cas d’épuisement professionnel sont de plus en plus mis en lumière.

Loin de se cantonner aux États-Unis, le phénomène des Sunday scaries s’illustre dans de nombreux pays. Une étude publiée en 2018 dans le Journal of Happiness Studies et réalisée dans 46 pays a notamment démontré que le lundi est souvent la journée la moins appréciée par les citoyens actifs. Plus frappant encore : au Japon, pays où le travail occupe une place primordiale, des pics de suicide sont observés chez les individus d'âge moyen et de sexe masculin... les lundis matin ! C'est du moins ce qu’ont démontré des travaux réalisés par des chercheurs japonais des universités de Waseda et d'Osaka.