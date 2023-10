Les Suédois réagissent à l'arrêt du match : "Les Diables ont compris directement et ont marqué leur accord"

Le match entre les Diables Rouges et la Suède, comptant pour les qualifications de l'Euro 2024, n'est pas allé à son terme ce lundi soir suite à la fusillade dans le centre de Bruxelles survenue quelques minutes avant le coup d'envoi.

"En rejoignant le vestiaire à la pause, on a essayé de penser à la dimension sportive de la soirée. Je trouvais que notre attitude était bonne, d'autant qu'on savait que l'Autriche avait battu l'Azerbaïdjan. Je n'ai appris l'information horrible qu'à la mi-temps. 'Où va-t-on dans le monde ?', me suis-je dit. On a ressenti une profonde tristesse, tous les joueurs ont décidé de ne pas remonter sur la pelouse. Peu importe si on finit le match ou non, l'important n'est vraiment pas là. Nous voulons exprimer nos condoléances aux familles des victimes", a précisé l'entraineur suédois Janne Andersson en conférence de presse.

"On a discuté de la situation et on a rapidement tous décidé d'arrêter. J'en ai parlé aux joueurs belges et la décision commune a été prise. Les Belges ont compris directement et ont marqué leur accord. Le plus important, c'était de s'assurer que les supporters se sentent en sécurité", a lui indiqué Victor Lindelof, le capitaine de l'équipe visiteuse.