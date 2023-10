Les Suédois de Bruxelles : des gens (généralement) sans histoires

Ils (et elles) seraient 10.000 en Belgique, principalement à Bruxelles. Certains des Suédois qui vivent ici sont arrivés il y a quelques mois, attirés par un stage auprès des institutions européennes. D’autres ont posé leur baluchon chez nous il y a des décennies, par amour ou pour le travail. Tous ont un point commun : ils n’ont pas l’habitude qu’on s’intéresse à eux. À tel point que, quand on les appelle pour savoir comment ils vivent depuis les menaces qui pèsent sur eux, ils ont parfois l’air surpris qu’on leur pose la question : "L’attentat de lundi ne va pas me forcer à changer mes habitudes", explique une Suédoise originaire de Malmö, qui travaille à Bruxelles depuis de nombreuses années. Mais, dans son français presque sans accent, elle ajoute quand même que, oui, quelque chose a basculé : maintenant, quand elle sort de chez elle ou du travail, elle ôte tous les signes distinctifs qui pourraient révéler sa nationalité.

Cette attitude ne date pas d’hier : cela fait déjà quelques mois, depuis l'affaire des corans incendiés, que Sweden Abroad, le site et l’app du ministère suédois des affaires étrangères recommandent à leurs nationaux partout dans le monde la prudence quand ils sont à l’étranger. Depuis ce lundi, cependant, les consignes de sécurité du site du consulat général de Suède à Bruxelles ont été complétées : " Les Suédois présents sur place sont priés d’être vigilants et de contacter leurs proches. Les Suédois sur place sont également encouragés à se tenir informés de l’évolution des événements et à suivre les conseils et instructions des autorités locales. Si vous êtes en Belgique, inscrivez-vous à la liste des Suédois, téléchargez l’application du Ministère et activez les notifications push pour la Belgique. "

Autre signe que les choses ne sont pas tout à fait normales : l’église suédoise de Bruxelles, un lieu de rencontre pour tous les expats suédois, croyants ou non, est temporairement fermée. " Mais, dès que possible, nous la rouvrirons et nous organiserons un évènement pour nous retrouver ", explique un de ses responsables. L’homme ne cache d’ailleurs pas sa colère face au profil bas que ses compatriotes sont priés d’adopter chez nous : " Je suis furieux. Je suis absolument furieux, je n’aime pas du tout ça. Mais, dans des moments pareils, je préfère faire confiance aux autorités ".

Et tous nos interlocuteurs insistent : ils espèrent que ces moments ne dureront pas. Et que, bien vite, ils retrouveront leur discrétion habituelle.