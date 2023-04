Les studios Warner Bros. célèbrent 100 ans de succès dans l'histoire du cinéma

Les studios Warner Bros., fleurons de l’industrie cinématographique américaine, sont nés il y a exactement 100 ans, le 4 avril 1923 à la faveur de l’association entre quatre frères : Albert, Jack, Harry et Sam. L’entreprise, qui a bâti un empire tentaculaire du divertissement, a accompagné l’histoire du cinéma américain et a vu naître des dizaines de grands classiques du 7e Art.

L’histoire de la société est, à elle seule, une véritable success story comme les Américains en raffolent. Rien ne laissait présager que quatre frères, émigrés d’origine juive polonaise, allaient révolutionner l’industrie balbutiante du cinéma en achetant, au début du siècle, un projecteur ambulant qu’ils traînent de ville en ville en Pennsylvanie et dans l’Ohio.

Très vite, ils achètent leur premier cinéma dans une petite bourgade de Pennsylvanie. En 1904, les Warner se lancent dans la distribution de films avant de créer leurs propres productions dès les débuts du premier conflit mondial.

C’est véritablement en 1918 que les studios se font leur place au soleil en achetant une parcelle le long du fameux Sunset Boulevard à Hollywood. Le studio, désormais dans la cour des grands, se lance un nouveau défi : amener le son dans les salles obscures.

Dès 1925, la Warner souhaite synchroniser musiques et effets sonores à ses productions. La recette, innovante, s’avère être un gouffre financier pour les studios et remet en question leur stratégie. Pourtant, ils sont les premiers en 1927 à produire un long métrage partiellement parlant avec "Le chanteur de Jazz". Une audace payante qui bouleverse Hollywood et ses stars, dont certaines ne se relèveront jamais d’un tel changement.

En 1928, la Warner fait à nouveau un carton avec "Lights of New York", le premier film 100% parlant de l’histoire du cinéma. Le studio embraye avec des productions à grand spectacle et la couleur fait son apparition dans les salles obscures.