Les studios Eclair : la mémoire du cinéma argentique français

Pendant plus d’un siècle, les bains révélateurs des Laboratoires Éclair ont fait apparaître des images sur des milliers de kilomètres de pellicule. Ses ouvrier·es ont souvent œuvré toute leur vie à finaliser les œuvres des cinéastes.

Si l’on pouvait écouter la trace des sons de cette vie, qu’entendrait-on de ces invisibles qui ont vécu, travaillé et aimé là, quand développer, tirer, monter, étalonner incarnaient encore des savoir-faire indispensables à l’existence d’un film ?

‘Éclair - Le son révélateur’ retrace l’histoire commune des travailleurs et travailleuses de l’ombre du cinéma argentique et fait rejaillir à travers elle la mémoire de sons disparus (ou presque) - celui de la pellicule, d’une époque, d’un lieu et d’outils de travail qui lui étaient entièrement dédiés.

Une série documentaire réalisée par Sarah Lefèvre et Clara Ries du Collectif Transmission, avec la complicité de la compagnie Décor Sonore.