Les structures d’accompagnement dans la rénovation gagnent en popularité à Bruxelles

Le succès de 2022 pourrait s’expliquer de plusieurs façons. Pascale Hourman, la porte-parole de Bruxelles environnement explique que les facteurs principaux sont l’actualité, avec la crise de l’énergie et la hausse des prix, le dérèglement climatique et le lancement de Renolution, la stratégie de rénovation durable de la Région bruxelloise.

Homegrade couvre les logements de toute la Région bruxelloise. Parmi les demandes les plus fréquentes, on retrouve celles liées aux primes, à plus de 50%, et les questions urbanistiques ou techniques, notamment liées aux panneaux photovoltaïques. Et les travaux à effectuer sont en grande majorité liés à l’isolation thermique, les châssis et la toiture.