Les streams du titre "Something In The Way" de Nirvana explosent suite à la sortie du film "The Batman"

Selon les premiers rapports de MRC Data, exposés dans le magazine Billboard, les streams du titre extrait de l’album Nevermind de 1991 ont fait un bond sur les plateformes de streaming.

Au cours des quatre premiers jours qui ont suivi la sortie du film le 4 mars, "Something In The Way" a accumulé 3,1 millions de streams officiels aux États-Unis. Le premier mars, soit trois jours avant la sortie, le titre réalisait 77 000 streams. Le jour de la sortie, ce score avait presque quadruplé, atteignant ainsi les 291 000 streams. Quatre jours après la sortie du film, le compteur s’est affolé, atteignant 1.6 millions de streams en un seul jour.

Redécouvrez le titre "Something in the way" de Nirvana ci-dessous :