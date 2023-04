Les streameurs et streameuses à suivre durant cette ZLAN 2023 !

Au menu, 200 compétiteurs et compétitrices qui se démèneront sur 14 jeux vidéo dont : une épreuve à part (un puzzle), un jeu choisi par le public et un jeu mystère qui sera révélé lors de la finale ! La compétition sera rude et pour cause : cette année, la ZLAN se fera en solo ! Finies les équipes comme lors des éditions précédentes, cette année, c’est chacun pour soi ! Il y aura tout de même des phases en groupe mais elles ne seront pas au cœur de la compétition.

Parmi les streameurs et streameuses qui participeront à cet événement, la rédaction d’iXPé vous propose de suivre le parcours de certains d’entre eux ! (Et il se peut que certains d’entre eux soient apparus sur notre chaîne Twitch !)