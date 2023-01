Les streamers vont-ils sauver la télévision vieillissante ?

La preuve avec l'Eleven All Stars, organisé par le streamer Amine. Cet événement, qui proposait un match de football opposant les streamers français aux streamers espagnols suite à la Pixel War sur Reddit, a battu le record d'audience français sur la plateforme Twitch, le 19 novembre 2022 avec un pic enregistré à 1.155.060 spectateurs en direct. Des succès qui font saliver les plateformes et qui prouvent encore une fois combien les streamers peuvent recréer de l'émotion avec du direct.

Prime Video a rapidement puisé dans le vivier des streamers pour booster ses audiences en espérant attirer de nouveaux spectateurs plus jeunes et loyaux susceptibles de rester plus longtemps sur leur plateforme. Pour ses jeux "LOL : Qui rit, sort !" ou encore "Celebrity Hunted" et "True Story", la plateforme de streaming a réuni aussi bien des personnalités du monde du cinéma, du sport et de la musique que du web. Pour la dernière saison de "LOL : Qui rit, sort !", Prime Video avait misé sur Just Riadh, l'influenceur suivi par plus de 4 millions de personnes sur Instagram, candidat aux côtés des cultissimes Ramzy Bedia et Eric Judor.