Les stratégies des villes pour économiser les ressources en eau.

Installer des bacs ou des cuves dans la ville, dans les écoles ou sur les balcons des logements privés pour récupérer l’eau qui tombe du ciel. L'idée n’est pas nouvelle mais se développe de plus en plus dans les cités de l’Hexagone. Certaines communes subventionnent d’ailleurs l’achat de récupérateurs d’eau de pluie pour les particuliers. C’est déjà le cas de la ville de Bayeux (Calvados) et bientôt de la ville de Nantes, qui lancera un dispositif d'aide en septembre 2023.

La commune de La Madeleine (située dans la Métropole européenne de Lille) pousse même le projet plus loin en lançant une étude à l’échelle de la ville afin de déterminer les endroits les plus stratégiques de la ville pour déployer les récupérateurs d’eau de pluie. Une subvention pour l’achat d’un récupérateur d’eau sera également proposée aux particuliers ainsi qu'une aide pour les habitants qui souhaitent investir dans des toilettes sèches.