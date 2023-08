Les Stranglers live à Musilac en 2018 : une prestation carrée comme on les aime !

Entre hits intemporels (" Always the Sun ", " Golden Brown ", " No More Heroes ") et titres moins connus (" Water "…), les Stranglers ont investi la scène du festival " Musilac " d’Aix-Les-Bains devant 25.000 personnes et sous un soleil de plomb sans pardon, les groupes s’habillant exclusivement de noir.

Qu’à cela ne tienne ! Le groupe, emmené par un Baz Warne au chant et à la guitare ainsi que par un JJ Burnel qui maltraite sa basse comme à l’accoutumée, est en place comme jamais et nous livre une prestation rock et carrée comme on les aime. Bref, il prouve que, comme le bon vin, il a pris du coffre avec les années.