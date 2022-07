Les Stones partagent leur vidéo de Bruxelles et Mick Jagger prend des photos de lui en ville !

C’était en 2014 qu’ils étaient venus chez nous pour la dernière fois dans le cadre du festival TW Classic, mais c’est aujourd’hui officiel, les Rolling Stones seront de retour en Belgique au Stade Roi Baudouin le 11 juillet prochain avec Classic 21 !

Pour fêter leurs 60 ans de carrière, le groupe a lancé cet été une nouvelle tournée Sixty qui s’arrête dans 13 villes d’Europe à travers 10 pays. Il s’agit d’un nouveau spectacle avec une toute nouvelle production. Le coup d’envoi a été donné à Madrid le 1er juin, et le groupe s’arrêtera donc chez nous en Belgique le 11 juillet. Pour la première fois, ils échangent la salle de concert et le terrain de festival pour un concert dans le plus grand stade de Belgique.

Les Stones donnent rendez-vous à leurs fans au Stade Roi Baudoin pour leur offrir une setlist pleine de titres emblématiques comme " Gimme Shelter ", " Paint It Black ", " Jumpin’Jack Flash ", " Tumbling Dice ", " (I Can’t Get No) Satisfaction ", " Start Me Up " et bien d’autres tubes. Cependant, quand ils sont en concert, les Rolling Stones aiment toujours replonger dans leur riche répertoire pour faire découvrir quelques pépites méconnues. Lesquelles ? Surprise… Autre surprise, leur toute nouvelle production avec une scène gigantesque, des jeux de lumières époustouflants et des images vidéo ultramodernes.