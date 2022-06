Les Stones jouent à Milan avec la chanteuse gospel Chanel Hayes

Pour le premier show des Stones, après le covid contracté par Mick Jagger, ils ont invité la chanteuse de gospel Chanel Hayes à les rejoindre sur le titre " Gimme Shelter ".

Le groupe a joué à Milan comme prévu ce 21 juin, avec une setlist de 19 morceaux, et à la place de leur choriste habituelle, Sasha Allen (absente pour une raison que nous ignorons), c’est Chanel Hayes, véritable protégée de Quincy Jones, et membre du trio gospel Trinitee 5:7, qui les a accompagnés sur scène. On avait aussi pu la voir récemment dans le rôle principal de la comédie musicale britannique Tina: The Tina Turner Musical.