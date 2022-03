Les Stones étaient-ils des bad boys ?

Tout commence par une histoire de rivalité. Dans les années 60, les Rolling Stones sont rapidement comparés aux Beatles : ces derniers seraient les gendres idéaux, quand les Stones pâtiraient de l’image des mauvais garçons. Pourtant, la vérité est très différente du mythe. C’est Andrew Loog Oldham, le manager du groupe, qui comprend l’importance de donner aux Stones une image de rebelles afin d’accroître les ventes du groupe ! La pseudo-rivalité entre Beatles et Stones est ainsi été orchestrée et cultivée de toutes pièces. Dans les faits, les deux groupes s’appréciaient. Il paraît même qu’ils se coordonnaient pour sortir leurs albums à des dates différentes pour ne pas se concurrencer mutuellement. D’ailleurs, les deux groupes ont multiplié les clins d’oeil les uns envers les autres : la pochette de Their Satanic Majesties Request des Rolling Stones fait ainsi furieusement penser à celle de Sgt. Pepper’s des Beatles ; les deux groupes ont d’ailleurs fait appel au même photographe !

Enfin, toujours à propos de Mick Jagger, le chanteur iconique des Stones abrite un cœur sensible. La preuve : lorsque sa compagne L’Wren Scott (styliste et top model) décède prématurément en 2014, Mick Jagger décide de lui rendre hommage en continuant à porter régulièrement ses vêtements. Un bad boy au cœur tendre.

Quoi qu’il en soit, gentils ou mauvais garçons, les Stones ont marqué à jamais l’histoire du rock. Comme le disait Bob Dylan dans une interview : " Les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Ils étaient les premiers et seront les derniers, et personne ne pourra faire mieux ! " Ça, c’est dit.