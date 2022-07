Les Stones au Stade Roi Baudouin avec Classic 21 : les photos et nos impressions !

Le traitement des titres, l’exécution et la complicité entre les membres du groupe s’ajuste tellement bien qu’en définitivement dans une petite salle ou dans un stade, le concert aurait autant de tenue. Arrive le moment du morceau sollicité par le vote du public, le choix se fixe sur " Beast of Burden " qui s’épilogue sur un duo de guitares flamboyant entre Keith Richards et Ron Wood qui ce lundi soir a par moments presque un peu éclipsé Keith par sa virtuosité. C’est un Ron Wood en grande forme que le public a vu s’amusant comme un gamin à libérer quelques solo notamment sur " You can’t always get what you want " ou sur un très épique " midnight rambler de douze minutes. C’est d’ailleurs sur ce classique de l’album " let it bleed " que Mick Jagger a pu déployer au maximum ses talents d’harmoniciste.

Si le show fût très rock dans son essence, l’aspect plus pop n’avait cependant pas été banni. Après 2 titres en lead vocal par Keith Richards, parenthèse habituelle des concerts des Stones, c’est le côté plus groovy qui fût célébré par une version extended du très disco " Miss you ". Bénéficiant du jeu du bassiste Darryl Jones amenant le tube sur des territoires fiévreusement funky, Mick Jagger semblait sur ce tube de 1978 toujours aussi à l’aise tant dans les voix haut perchées que dans la mécanique des corps, en bondissant moins qu’autrefois mais parvenant toutefois à transmettre une énergie incroyable juste par sa gestuelle, une chorégraphie des mains dont lui seul a le secret. Après un " start me up " dont l’attaque fût un peu expédiée et un " Gimme shelter " sur fond d’images d’un monde en agonie, ce fût le moment d’un premier au revoir sur le final d’un Jumping jack flash boosté par Sasha Allen, une choriste digne héritière d’une tradition de puissance à la Tina Turner. Comme l’a rappelé Mick Jagger lors de l’une de ses nombreuses interventions en français durant lesquels il n’a pas hésité à évoquer notre gastronomie nationale ; les Rolling Stones se produisait et toujours avec le même plaisir pour la quatorzième fois chez nous. Enfin, pour baisser le rideau sur cette magistrale dernière date belge, le show s’est refermé sur les rythmes diaboliques d’un " Sympathy for the devil " illuminé par le clavier de Chuck Leavell qui fût suivi par l’un des riffs de guitare les plus célèbres de l’histoire du rock, celui crée au sortir du lit par Keith Richards, celui de (I can’t get no) Satisfaction. Et quand on dit un des plus célèbres, c’est très probablement le plus célèbre, preuve en est : à la sortie du stade, le public qui aux vues des mines réjouies semblait plus que satisfait par ce concert d’anthologie fredonnait… Non pas un air vocal mais bien le riff de guitare du plus grand succès des Rolling Stones.