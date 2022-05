Les stéréotypes liés aux races canines seraient largement infondés, selon une étude

De nombreux stéréotypes existent à propos du meilleur ami de l'homme : les labradors sont souvent présentés comme des chiens affectueux tandis que les rottweilers seraient agressifs. Pourtant, ces clichés sont battus en brèche par une étude publiée dans la revue Science. D'après elle, la race ne jouerait qu'un rôle minime dans les traits de comportement des chiens.

Cette étude n'étonne d'ailleurs pas les spécialistes. "Ce sont des légendes urbaines", explique Vincent Dethier, vétérinaire comportementaliste et zoopsychiatre. "On constate que des problèmes arrivent dans toutes les races, de manière égale. La preuve en est : en France, où les déclarations de morsures sont obligatoires, ce sont les chiens les plus représentés dans la population qui mordent le plus."