Les stéréotypes et identités de genre en question dans une exposition pour enfants au BPS22

Le Petit Musée est un espace créé au cœur du BPS22, où les œuvres sont présentées à la hauteur du regard et de l’esprit des enfants. Dans cette pièce didactique, ils peuvent alors découvrir les collections de la Province du Hainaut en lien avec les expositions. Imaginé pour pousser au dialogue entre enfant et parents, cet espace encourage la communication et le développement de l’expression artistique. Jusqu’au 01/05, c’est l’exposition EST-CE POUR UN GARÇON OU POUR UNE FILLE ! ? qui est présentée, questionnant les identités de genre et stéréotypes qui y sont accrochés.