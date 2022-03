Les stéréotypes de genre sont mauvais pour la santé

Au début, elle avait mal aux jambes. Son médecin a pensé à la goutte ou peut-être à une grossesse : "C'est probablement juste vos hormones". Doutant elle-même de ses propres sensations, elle a enduré sept ans de douleurs pour finalement atterrir aux urgences. Là encore, on lui a assuré que son mal-être était lié au bébé qu'elle venait d'avoir : "Maladie cardiaque post-partum toxique". Avant qu'un rhumatologue n'identifie enfin l'origine de son mal comme un lupus.

C'est en se basant sur sa propre expérience que l'historienne féministe Elinor Cleghorn a publié en juin dernier "Unwell women : a journey through medicine and myth in a man-made world" ("Femmes malades : un voyage à travers la médecine et le mythe dans un monde créé par l'homme", non traduit en français). Cette Britannique explique dans ce livre comment la santé des femmes a constamment été mal comprise et mal interprétée à travers l'Histoire.

"La soi-disant 'nature' des femmes, les représentations qu'on en a faites de créatures faibles, ont longtemps imprégné la médecine", confirme la neurobiologiste Catherine Vidal. Pour le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes français, elle a écrit un éclairant rapport sur le sujet, sorti l'an dernier : "Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique".