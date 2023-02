Les statuettes en bois volées il y a plus d’un siècle sont de retour dans l’église de Boussu

Ils n’ont jamais baissé les bras. Pendant des dizaines d’années, les défenseurs du patrimoine local et la commune de Boussu ont bataillé pour récupérer leurs statuettes. Un combat qui n’aura pas été vain. Les sculptures en bois d’une vingtaine de centimètres de haut, datées du 16e siècle, sont en effet aujourd’hui de retour dans la chapelle de l’église Saint-Géry de Boussu. Près de 110 ans après leur disparition.

Pour les observer, il faut franchir plusieurs portes et une grille cadenassées. Plus question de les voir à nouveau disparaître, les statuettes et leur retable sont donc placées derrière une vitrine sécurisée. "Il faudrait un commando pour les reprendre… et encore !", sourit Marcel Racquet, trésorier de la fabrique d’église.