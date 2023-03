Les statues du Chat de Geluck exposées dans le parc Royal à Bruxelles

Deux nouvelles statues pour Bruxelles

Jeudi, deux modèles inédits ont été dévoilés, dont "Tragédie de racine", une allusion à la déforestation en Amazonie notamment. Avec les années, Le Chat se ferait-il un peu plus militant ? "Je ne vais jamais devenir un dessinateur politique, mais c’est vrai que plus le temps passe et plus Le Chat ouvre sa gueule", résume M. Geluck au micro de l’agence Belga.

Sur les 22 statues disposées dans le parc Royal, quatre ou cinq dévoilent ainsi un message engagé, selon l’auteur. "Le Chat, c’est le côté surréaliste, mais il apporte aussi une réflexion sociétale", enchaîne le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, présent à l’inauguration jeudi, aux côtés de l’échevine de la Culture et du Tourisme, Delphine Houba. Celle-ci se réjouit que cette exposition dans l’espace public soit accessible à tous. Les statues ont été installées mardi dans le parc et, lorsque le convoi est passé devant les locaux du Soir, le quotidien dans lequel est apparu pour la première fois il y a 40 ans le désopilant félin, l’auteur aux 15 millions d’albums vendus a été "pris par une vraie émotion". "C’est un moment inoubliable dans la vie d’un artiste, comme quand on publie son premier dessin", confie-t-il.

Le dessinateur a rappelé la dimension locale prise par son projet sculptural, auquel ont pris part sept entreprises dans un rayon de 40 kilomètres autour de Bruxelles, et pour lequel 45 personnes ont été mobilisées. Les plus curieux pourront prolonger leur promenade dans le parc Royal par une visite à la galerie Huberty & Breyne, place du Châtelain à Ixelles. Ils pourront notamment y découvrir, jusqu’au 13 mai, les coulisses entourant la création des géants de bronze. Croquis, ébauches et maquettes sont dévoilés dans cette exposition "Le Chat au Châtelain. Œuvres récentes et plus anciennes". D’autres dessins, sérigraphies, toiles et objets sont présentés dans ce parcours "rendant des hommages, parfois insolents mais toujours tendres, à des artistes" comme Picasso, Christo, Warhol…