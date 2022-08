Les stats de Mazzu à Anderlecht… Comme un air d’Anthuenis en 1999

Le début de saison d’Anderlecht est plutôt pas mal. Il faut le souligner, l’arrivée de Felice Mazzu semble amener un vent de fraîcheur chez les Mauves.

Sur 7 matchs joués dans le championnat, on compte 6 victoires et 1 défaite et 16 goals marqués contre seulement 2 encaissés. Quand on regarde ces stats, personne n’a aussi bien commencé au RSCA depuis la saison 1999-2000 ! C’était alors Aimé Anthuenis qui avait pris les commandes pour trois ans.

À l’époque, la première défaite arrive au bout de la quinzième journée, face à Genk. Avant cela, les Mauves n’ont concédé que deux petits nuls depuis le lancement de saison et passent premiers du classement dès le cinquième week-end. Sur ces 15 premiers matchs sous les conseils d’Anthuenis, les Mauves comptaient 42 goals marqués contre 19 encaissés. Cette année-là, Anderlecht finit premier du classement avec 7 points d’avance sur le deuxième, le Club Brugge. L’exploit est répété en 2001.