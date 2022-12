Les statistiques frappantes d’un (Ma) Roc infranchissable face au Portugal

Premier pays africain de l’histoire à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, le Maroc a une nouvelle fois fait capituler son adversaire grâce à son efficacité redoutable.

Les supporters belges le savent très bien depuis cette malheureuse demi-finale de 2018, la possession de balle ne vous garantit rien dans le football. Un concept que les Marocains ont poussé à l’extrême lors de leurs deux dernières confrontations.

En deux rencontres, les hommes de Walid Regraoui ne sont même pas parvenus à atteindre 50% de possession de balle en cumulé (23,2% contre l’Espagne, 26,7% contre le Portugal). Mais qu’importe. Quand les Lions de l’Atlas ont le ballon dans les pieds, ils savent comment l’exploiter.

Face au Portugal, les Marocains ont frappé 9 fois au but. C’est seulement trois fois de moins que le Portugal (12) mais autant de tirs cadrés (3) que leurs adversaires du soir. Statistiquement, le Maroc ont même été plus dangereux puisque le statisticien opta lui attribue une valeur d’expected goals (goals statistiquement attendus) de 1.32, bien plus que les 0.89 accumulés par le Portugal.

Malgré les 97 passes échangés dans le camp adverse (contre 424 pour le Portugal), le Maroc aura su se montrer diablement efficace. Notamment grâce à son buteur Youssef En-Nesyri, auteur de 3 frappes cadrées dans ce mondial… et de 3 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de son pays en Coupe du monde.