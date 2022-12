Les statines prescrites pour traiter le cholestérol représentent-elles un danger ?

Les maladies cardiovasculaires sont l’une des causes principales de mortalité en Belgique et le cholestérol est un facteur de risque des maladies du cœur et des artères. Au même titre que l’hypertension, le diabète, le tabac, le surpoids, l’obésité, la sédentarité ou encore l'alcool. Mais bonne nouvelle : le cholestérol est l’un des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons agir afin d’améliorer notre santé cardiovasculaire. Il faut donc lutter contre le mauvais cholestérol et atteindre des chiffres les plus bas.

Le chiffre à atteindre pour votre taux de cholestérol dépend des facteurs de risque et de votre âge. C'est sur base de votre prise de sang que votre médecin va pouvoir déterminer le taux le plus optimal que vous devriez atteindre. Pour lutter contre le cholestérol, une activité sportive et une bonne alimentation peuvent aider mais il existe aussi des médicaments appelés Statines. Ces fameuses molécules peuvent provoquer des effets secondaires désagréables.

Effets secondaires désagréables

Des myalgies (crampes, raideurs musculaires) ;

Une myosite générant une symptomatologie plus invalidante liée à une inflammation et une nécrose musculaire .

Une rhabdomyolyse qui constitue le tableau le plus sévère avec un risque d’insuffisance rénale. Le dosage des enzymes musculaires, notamment les CPK, est le témoin de la sévérité du tableau musculaire.

5 à 10 % des patients peuvent ressentir ces effets secondaires.