Les stars, les larmes, les faits d’armes : quelques moments marquants des JO 2022

Née en Californie d’un père américain et d’une mère chinoise, Eileen Gu, prodige du ski freestyle de 18 ans, était déjà une idole en Chine. Avec ses deux sacres en Big air et en half-pipe et sa médaille d’argent en slopestyle, elle s’impose comme l’une des grandes stars des Jeux. Egalement brillante étudiante et mannequin, la triple médaillée affirme se sentir à la fois Chinoise et Américaine et vouloir servir de pont entre ses deux pays. Une diplomate en tenue de ski.