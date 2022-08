Les stars de l’e-sport à Walibi pour quatre jours

Ce qui rapproche aussi ces gamers professionnels des sportifs de haut niveau, c’est évidemment qu’ils vivent de leur discipline. Howard, alias Noward, est un jeune waterlotois de 26 ans. Il a interrompu ses études pour devenir joueur professionnel du jeu Fortnite. "Tout le monde a accès aux tournois, même au niveau européen ou mondial. Si vous êtes meilleur que les autres, vous vous faites repérer par une équipe, vous faire recruter et commencer votre carrière, explique-t-il. J’ai arrêté au bout de deux ans et demi. Il y a plusieurs formes de rémunérations sur Fortnite. Il y a notamment les cash prices sur les tournois, qui sont assez conséquents et qui peuvent permettre d’en faire son métier". Aujourd’hui, il travaille toujours dans l’univers de l’e-sport, mais côté événementiel : il s’occupe principalement du casting d’événements comme celui de Walibi ou de commenter des compétitions. Mais ne compte pas faire toute sa carrière dans ce domaine : "Beaucoup se reconvertissent comme coach, casteur… C’est un petit monde, l’e-sport, où tout le monde se connaît. Mais de mon côté, je me réoriente vers quelque chose de complètement différent", confie-t-il.