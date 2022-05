Les stars de "Demain nous appartient" ont fait rêver les fans belges lors d'une journée exceptionnelle

Samedi 21 mai, les acteurs et actrices de la série culte Demain nous appartient sont venus en Belgique rencontrer leurs fans. Lors de séances de dédicaces exclusives, l'émotion et la joie des fans belges étaient clairement au rendez-vous. Retour en images sur ces belles rencontres !

D'abord à Charleroi le matin, puis à Liège l'après-midi, Alexandre Brasseur (Alex), Franck Monsigny (Martin), Charlotte Gaccio (Audrey), Arnaud Henriet (Sylvain Moreno) et Alice Valera (Judith) sont partis à la rencontre des plus grands fans belges de la série. Sélectionnés grâce à un concours, ceux-ci étaient particulièrement émus de voir leurs idoles en chair et en os, de pouvoir discuter un peu avec eux, et évidemment de prendre quelques photos. Des étoiles (et quelques larmes) plein les yeux !