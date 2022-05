Les stars de "Demain nous appartient" font rêver les fans belges lors d'une journée exceptionnelle

Ce samedi 21 mai, les acteurs et actrices de la série culte Demain nous appartient sont venus en Belgique rencontrer leurs fans. Lors de séances de dédicaces exclusives, l'émotion et la joie des fans belges étaient clairement au rendez-vous. Retour en images sur ces belles rencontres !

D'abord à Charleroi ce matin, puis à Liège cet après-midi, Alexandre Brasseur (Alex), Franck Monsigny (Martin), Charlotte Gaccio (Audrey), Arnaud Henriet (Sylvain Moreno) et Alice Valera (Judith) sont partis à la rencontre des plus grands fans belges de la série. Sélectionnés grâce à un concours, ceux-ci étaient particulièrement émus de voir leurs idoles en chair et en os, de pouvoir discuter un peu avec eux, et évidemment de prendre quelques photos. Des étoiles (et quelques larmes) plein les yeux !

Cette journée - qui restera sans doute un très beau souvenir pour les participants - se clôturera ce soir par une séance de projection de deux épisodes inédits, au Cinéma Palace de Liège. La projection sera précédée d'une séance de questions-réponses avec les stars de la série. Sylvie Honoré, présentatrice de Vivacité, animera cette rencontre.

Les acteurs et actrices, qui avaient d'ailleurs tourné toute la journée de vendredi avant de débarquer sur le sol belge, repartent demain vers Paris et Sète pour continuer le tournage.

Découvrez ci-dessous quelques images de la séance de dédicaces à Charleroi et de cette journée exceptionnelle !