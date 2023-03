Les stalkerwares, ces logiciels qui espionnent les gens dans leur vie privée.

Dans les faits, un stalkerware est un logiciel installé sur un ordinateur ou un smartphone, à l'insu des victimes. Il va de soi qu'il n'apparaît jamais dans la liste des applications de l'appareil. Il peut être installé directement sur l'appareil par une personne malveillante ou bien via une pièce jointe ou un lien frauduleux dans un e-mail. Le but d'un stalkerware est d'espionner la vie privée de quelqu'un.

Une fois installé sur un smartphone, par exemple, il donne accès à une multitude de données. Il peut, à distance, lire les SMS, voir les MMS et les journaux d’appels, récupérer des contacts, suivre la localisation GPS, accéder aux messages provenant d'applications comme Facebook, WhatsApp, Gmail, TikTok et autres.

Le pirate peut consulter les photos stockées et même prendre des photos avec la caméra frontale du terminal contaminé.

Ces pratiques cachent bien évidemment la plupart du temps des cas de harcèlement numérique et de violences sexistes, les femmes étant les principales victimes de ces stalkerwares.

Il ressort aussi du rapport State of Stalkerware 2022 de Kaspersky que c'est en Russie que l'on trouve aujourd'hui le plus de victimes, devant le Brésil, l'Inde, l'Iran et les États-Unis. La France se classe quant à elle dans le Top 15 des pays les plus touchés par les stalkerwares en 2022.