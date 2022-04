Les stages de Pâques ont toujours la cote !

Ce lundi marque la deuxième semaine des vacances de Pâques et les stages battent toujours leur plein. Pour les enfants c’est une véritable bouffée d’oxygène, pour les parents c’est une façon de les occuper. A Wanze, une vingtaine de jeunes participent à un stage de parcours d’obstacles au club " The Monkey Camp ". Les célèbres émissions d’aventures telles que "Koh-Lanta" et "Ninja Warrior" sont les thèmes de ces activités. Malgré la météo capricieuse, les enfants ne manquent pas d’énergie…

Les enfants débordent d’énergie

Sur le parcours, la compétition est rude entre les enfants, mais tout le monde s’entraîne et s’encourage. Entre deux averses, les participants évoluent de barres en barres et les pieds dans le vide. Objectif : aller le plus loin possible pour remporter un maximum de points. "J’aime bien les parcours, ça entraîne le haut du corps et c’est très physique", confie un petit sportif. Un autre nous dit : "J’adore escalader, passer des obstacles et je trouve que le mur de pompiers est la meilleure partie du parcours"

La météo pluvieuse n’a pas découragé les participants

"Les enfants étaient moins ennuyés que nous par le temps au final, confie le directeur Dimitri Dotrimont, on a eu plusieurs périodes de grosses averses mais on trouve des solutions et tout se passe bien. Les jeunes sont mis dans les conditions des émissions qu’ils regardent à la télé, et la pluie ne leur pose pas soucis", termine-t-il.

Peu de filles présentes mais elles ne comptent pas se laisser faire

Elles sont trois, parmi la vingtaine de participants, à se défendre sur les pentes du parcours de Wanze. Nous rencontrons Lara : "Les garçons râlent parce qu’on est plus fortes qu’eux ! Moi ce que j’aime dans ce parcours, c’est pouvoir me dépasser et aller au bout de mes limites", explique la jeune fille.

Une chose est sûre, les enfants prennent toujours autant de plaisir à se dépenser lors des stages de congés scolaires !