Les stages d’été pour occuper vos enfants en juillet et en août

Les Funky stages Musée de la Vie wallonne à Liège

Le Musée de la Vie wallonne propose deux types de stages. "Récup’Art" propose dans le cadre de l’exposition " Ordures. L’expo qui fait le tri ", différents ateliers qui permettront aux enfants de créer des œuvres d’art, des objets du quotidien ou encore des accessoires à partir de matériaux récupérés. "La petite fabrique des artistes" est un stage qui entraîne les enfants à la découverte de la Wallonie et de ses traditions grâce à de nombreuses activités artistiques telles que la sculpture, le collage, le dessin ou encore l’aquarelle.

Pour les enfants de 5 à 11 ans. Toutes les informations ici !

Activités créatives aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles)

Les stages d’été au musée sont un moyen original pour faire découvrir l’univers étonnant de l’Art aux enfants. Les Muées Royaux des Beaux-Arts de Belgique les invitent à découvrir le Musée Old Masters, le Musée Fin-de-Siècle, le Musée Magritte et les expositions temporaires. Un stage de 3 jours (les 12, 13 et 14 juillet) pour les enfants de 6 à 12 ans. 95€/ pour les 3 jours. Toutes les informations ici !

L’univers des marionnettes à découvrir au Musée du Masque à Binche

Faites découvrir l’univers spectaculaire des marionnettes à votre enfant ! Au programme : visite ludique, initiation à la commedia dell’arte, confection de marionnettes, création d’un spectacle, jeux et ateliers créatifs. Stage pour les enfants de 5 à 10 ans. 70€/la semaine (4 jours). Toutes les informations ici.

Une initiation à la bande dessinée au musée de la BD à Bruxelles

Les stages débutent par la visite du Centre et se poursuivent par la construction d’un scénario, l’étude, l’ébauche et le croquis pour en arriver à la mise à l’encre des dessins et à la finition de la planche. Ils sont accessibles aux enfants de 10 à 14 ans. 135€/semaine, matériel compris. Toutes les informations ici !

Voyage au cœur du Moyen-Âge à Ath

Cet été, le Centre d’Expression et de Créativité de la Maison Culturelle d’Ath emmène les enfants et les ados pour un voyage au cœur du Moyen-Âge. Cuisine sauvage à l’aide de vieux grimoires, visite de la tour Burbant, jonglerie, échasses, acrobatie, création de costume et jeu de rôle… L’immersion sera complète ! Pour les enfants de 6 à. De 60 à 75€/semaine. Toutes les informations ici.

Photo Folie’s au Musée de la Photographie de Charleroi

Votre enfant aime prendre des photos ? Inscrivez-le au stage du " Photo Folie’s " Musée de la Photographie pour lui faire découvrir et expérimenter différentes techniques photographiques anciennes et numériques selon un thème choisi. Pour les enfants de 8 à 12 ans. 85 €/enfant/semaine, 75€/enfant (si deux enfants inscrits d’une même famille). Toutes les informations ici.