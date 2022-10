Les stages d'automne battent des records d'affluence : ce sont des moniteurs qu'il faut trouver

650, c'est le nombre d'enfants qui vont fréquenter les stages organisés cette semaine par le Centre de Formation Sportive en Brabant wallon. Un chiffre record quand on sait qu'une grosse semaine d'été correspond à 740 inscrits et que la semaine prochaine, il n'y en aura plus que 250. Cela a demandé quelques aménagements en termes d'organisation: la première préoccupation a été de trouver des salles en suffisance à Waterloo, Wavre , Perwez, Walhain, Rixensart et Ottignies. Ensuite, ce sont les moniteurs qu'il a fallu recruter et cela n'a pas été évident puisque les étudiants du supérieur qui assurent d'ordinaire l'encadrement ne sont pas en congé. Manon Debacker coordonne les stages du CFS en Brabant wallon:

" En ce qui concerne les salles, cela a été relativement simple parce que on a pu gérer avec les écoles et les centres sportifs; par contre , comme les étudiants n'étaient pas disponibles, on a pu faire appel à des professeurs d'éducation physique ou à des étudiants un petit peu plus jeunes."

Des moniteurs plus âgés que d'habitude, mieux rémunérés donc mais le nombre d'enfants inscrits compense la dépense salariale.