Les stades de la Coupe du monde sont "pleins à craquer" dans les chiffres, moins dans les faits : comment l'expliquer ?

Depuis le début de cette Coupe du monde, les chiffres officiels de la fréquentation des stades ne semblent pas en adéquation avec les nombreuses places vides repérées dans les tribunes pendant les matches. Et ce alors que les chiffres officiels font état de stades "pleins à craquer", puisque bien supérieurs à la capacité annoncée des stades en question avant le coup d'envoi de la compétition il y a quelques jours !

À titre d'exemple, la capacité du stade de Lusail, qui accueillera la finale le 18 décembre prochain, est passée ces derniers jours de 80.000 à... 88.966 places, soit un gain de quasiment 9.000 places.

Comment l'expliquer ? Le chiffre de 80.000 correspondait en fait à un seuil à atteindre pour pouvoir accueillir une finale de Coupe du monde, et ce chiffre, officiel il y a quelques jours encore, ne tenait pas compte de la capacité réelle - et maximale - du stade, qui est donc de 88.966 places.

Le constat est le même en ce qui concerne le stade Al Bayt, hôte du match et de la cérémonie d'ouverture, Qatar - Equateur, et d'une demi-finale (l'autre se déroulera, elle aussi, au stade de Lusail) : de 60.000 à 68.895 !

Les six autres stades de ce Mondial peuvent tous accueillir entre 44.000 et 46.000 personnes, alors que leur capacité "officielle" était encore de 40.000 places - le minimum syndical pour accueillir un match de Coupe du monde - il y a peu. Il y avait par exemple, officiellement, 40.432 spectateurs dans le stade Ahmad Bin Ali pour assister à la victoire de la Belgique face au Canada mercredi soir.

Mais revenons-en au stade de Lusail, où pas moins de... 88.012 spectateurs ont été comptabilisés lors du mémorable Argentine - Arabie Saoudite. Plus de 88.000 personnes, vraiment ? Ce chiffre correspond en fait au nombre de tickets vendus et distribués aux fédérations, sponsors, partenaires... et non à l'affluence réelle, c'est-à-dire le nombre de personnes physiquement présentes dans le stade.