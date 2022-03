Les sportifs russes ne sont plus les bienvenus : est-ce juste comme sanction ?

Anthony, un auditeur de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "On a toujours dit qu'il ne faut pas mélanger politique et sport, même si ça n'a jamais été appliqué. Si on devait boycotter tous les pays coupables d'actes horribles, comme la Chine avec les Ouïghours, … C’est deux poids deux mesures. Ce ne sont pas les sportifs qui ont pris cette décision, on n'a pas à les retirer de la compétition à cause des décisions d'un dirigeant fou. Les sportifs n’ont rien demandé. Sportivement, ce n'est pas une bonne décision. Mais politiquement oui, car les Russes vont voir ce qu’il se passe contre leur pays et peut-être comprendre ce qu'il se passe."