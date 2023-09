LE 03.10.23

Né au siècle dernier, Ferdinand Cheval, surnommé " Le Facteur Cheval ", a passé plus de 30 ans de sa vie à construire un palais extraordinaire, tout seul, de ses mains, avec ses outils et sa brouette. On l’a qualifié de fou, mais il était surtout fou de chagrin après le décès de son fils. Ce palais est la plus belle lettre d’amour que l’on puisse dédier à son enfant. D’après le roman de Nadine Monfils, avec Elliot Jenicot accompagné du plasticien Philippe Doutrelepont.

Votre avantage: une boisson offerte

Parc des Expositions, 1 - 6700 Arlon

https://maison-culture-arlon.be