Les spectacles près de chez vous en province de Namur

LE 30.09.23 À 20:00

"Fidèle au poste" est la suite de "C'est ma tournée", où Vincent Pagé, facteur de la Poste, raconte avec humour et jeu de mots son quotidien moderne : livraison de colis, folders publicitaires et délais serrés. Une comédie humaine qui explore les moments incontrôlables et les dérapages savoureux du métier de facteur d'aujourd'hui.

Votre avantage: une boisson offerte

Rue Joseph Piret, 2/16 - 5150 Floreffe

