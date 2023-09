LE 06.10.23

Yousra, 33 ans, revient avec humour et tendresse sur l’éducation que son père lui a donnée et celle qu’elle s’est construite au contact des Draris, les jeunes de son quartier. Dans un contexte où le monde lui susurre qu’il faut choisir qui devenir, elle n’y voit plus clair. Un spectacle de Yousra Dahry et Mohamed Ouachen.

Votre avantage: Entrées combinée aux spectacles "Una Storia Italiana" et "Kheir Inch'Allah" au prix de 17€ (au lieu de 22€)

Rue du Moulin, 8A - 4820 Dison

