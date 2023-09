DU 01.10.23 AU 04.10.23

Dans ce spectacle délirant et original, trois personnages excentriques vêtus de combinaisons farfelues et munis de ballons de baudruche explorent les notions de limites et d'excès. Avec une approche ludique et sans se prendre au sérieux, ils s'approprient la scène en gesticulant, grimaçant et détournant les conventions de la danse et du théâtre.

Votre avantage: Tarif abonné avec le code "coup de théâtre"

Bd Jacques Bertrand, 1/3 - 6000 Charleroi

https://www.edencharleroi.be/agenda/much-too-much/