Les Special Olympics sur le tracé des Flandriennes : les chiffres d’une organisation plus professionnelle

35 ans plus tard, voilà donc enfin une meilleure valorisation de ce handisport qui se tourne vers davantage de professionnalisme.

Mais celui-ci n’est pas le seul qui performe et compte de nombreux adhérents. Il y a aussi le Hockey Together avec le Royal Wellington, Le Royal pingouin de Nivelles, une équipe à Louvain-la-Neuve, etc. avec un encadrement professionnel et des matchs internationaux.

Eby Brouzakis éprouve un profond respect pour toutes ces personnes qui se dépassent au quotidien car il faut surmonter les complexes : "Un sportif complètement valide va au bout de lui-même pour chercher un exploit. Mais quelqu’un qui se retrouve en chaise roulante du jour au lendemain, s’il a été un sportif d haut niveau, s’il ne reprend pas le sport, ce n’est pas parce qu’il n’aime plus le sport. C’est souvent parce qu’il est complexé et doit s’exhiber de la sorte. Il doit s’affronter et affronter une autre dimension que ne doivent pas faire les sportifs valides. Pour toutes ces raisons je place les sportifs porteurs d’un handicap encore bien plus haut dans mon cœur".